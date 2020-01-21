Динамо отстранило врача из-за допинг-скандала с Бесединым

Леонид Миронов отстранен от работы с Динамо / Открытые источники

Киевское Динамо отстранило от работы главного врача Леонида Миронова, сообщает Sport Arena.

Причиной такого решения стал скандал, связанный с нападающим Артемом Бесединым. Напомним, после матча 5 тура группового этапа Лиги Европы футболист провалил допинг-тест и теперь может получить дисквалификацию на 4 года.

УЕФА временно отстранил игрока от футбольной деятельности до рассмотрения дела, из-за чего тот не поехал со своей командой на зимний сбор в Турцию.

Вчера, 20 января, Динамо в товарищеском матче обыграло азербайджанский Нефтчи со счетом 2:1, однако ассистент Алексея Михайличенко выразил недовольство игрой "бело-синих".