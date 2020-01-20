  1. Главная
  3. Спорт

Тренер Динамо выразил недовольство игрой команды

20 января 2020, 23:07

Ассистент Алексея Михайличенко Вадим Евтушенко прокомментировал победу над Нефтчи (2:1) в контрольном матче.

Динамо
Евтушенко поделился мнением об игре Динамо / ФК Динамо

Вадим Евтушенко остался недоволен игрой Динамо в спарринге с Азербайджанским Нефтчи (2:1).

"Результат неплохой, мы быстро добились преимущества в два мяча, но качество нас, конечно, не устраивает. Не знаю, что игрокам сегодня мешало, но было невероятное количество потерь мяча. Игра не получилась такой, какую мы хотели сегодня увидеть. Да, игроки получили необходимую нагрузку, но все-таки уже хочется, чтобы присутствовало и качество. Вместо этого у игроков была какая-то нервозность. Возможно, причина в том, что мы какое-то время тренируемся без перерыва, может быть игроки подустали физически и психологически. Несмотря на победу, сегодня качество игры нас не удовлетворило", - сказал Евтушенко в комментарии пресс-службе Динамо.

Читайте такжеФорвард Шахтера перебрался в зарубежный клуб - там играют украинцы

За день до этого "бело-синие" сыграли вничью с варшавской Легией. Этой зимой киевляне проводят сборы в Турции вместо Испании, как было в предыдущие годы.

новости Динамо Киев новости футбола новости украинского футбола Вадим Евтушенко
Сейчас вы просматриваете новость «Тренер Динамо выразил недовольство игрой команды». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:07
Тренер Динамо выразил недовольство игрой команды
23:04
Путину назло: Беларусь нашла альтернативу российской нефти
22:49
Вятрович возмущен из-за поездки Зеленского в Израиль
22:47
Убийство парня в ЦИК: в ГБР раскрыли детали
22:16
Продолжение громкого скандала: Британия отреагировала на замечание Украины о тризубе
22:11
На Испанию обрушился мощный ураган Глория: количество жертв растет Видео
21:42
Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко
21:40
Лекарств нет: ВОЗ созывает экстренное совещание из-за ужасного вируса
21:39
Какой чай для похудения больше всего эффективен, а какой опаснее всего Видео
21:35
"История всего нашего народа": экс-игрок Агробизнеса - о посещении РФ
21:16
"I'll be back": лидер сборной Украины перенес операцию на ахилле
21:05
Минера столичного моста Метро отправили в психушку
21:03
Проводник поезда получил по голове из-за того, что запрещал курить в тамбуре
20:35
Скандальное решение: замом Венедиктовой назначен адвокат Януковича
20:29
В здании Центризбиркома погиб сотрудник УГО: названа причина
20:28
Шампанское, мяч прохожим между ног - Милевский и Алиев устроили челлендж в центре Киева Видео
20:27
Годами копившего на поездку в Египет украинца сняли с рейса за дебош Видео
20:08
Убийство Гандзюк: главного подозреваемого задержали и везут в Киев
20:05
Современная Лолита: 14-летняя школьница занялась групповым сексом и подсела на него
20:04
"Я больше русский, чем Хабиб": Макгрегор - о реванше с Нурмагомедовым
20:00
В здании ЦИК смертельно ранен парень - СМИ
19:55
Премьер пообещал побороть коррупцию в ГАСИ Видео
19:53
Выбросили в яму: в Польше вандалы надругались над могилой воинов УПА
19:44
Кадыров высказался об "уходе" с поста главы Чечни
19:41
Форвард Шахтера перебрался в зарубежный клуб - там играют украинцы
19:25
"Истина будет восстановлена": Зеленский встретился с представителем Ирана
19:24
"Фашист-головорез": в Сети Поклонская угрожала Мосийчуку расправой и получила ответку
19:17
Усик - Фьюри: британец оценил возможность боя с украинцем
19:13
Американский капитан сказал, что уничтожает Украину
19:01
Реал оформил первый зимний трансфер
18:50
Трамп "задушит" Путина - американский капитан
18:47
"Сучка, двигайся": Макгрегор получил новый вызов на бой
18:35
На Максима Микитася надели электронный браслет: чем он известен
18:14
Исследование показало, как россияне перестают ощущать себя счастливыми
18:13
На Харьковщине авто убило двух мужчин и скрылось, опубликованы фото с места трагедии
18:00
Микитася снова заковали в электронный браслет
17:49
Голос Країни 2020: участники и биографии - кто в какой команде Видео
17:28
Украина из бюджета выплатила Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
17:06
На чем сидит Гуф: рэпера Гуфа отправляют на лечение от наркозависимости
16:51
Эксперт рассказал, стоит ли Трампу опасаться импичмента
16:50
"Крайне вредная привычка": врач объяснила, что нельзя делать перед сном Видео
16:27
Молодой Папа 2 сезон: что было в третьей серии Видео
16:22
"Зима была в ноябре": синоптик рассказала о серьезных изменениях погоды Видео
16:18
Коболев пролил на свет на закупки Нафтогазом газа у России Видео
16:05
"Тимошенко попала в тюрьму": Витренко подсчитал убытки от прошлых газовых контрактов Видео
15:59
"Пися только моя": Собчак взбудоражила голыми фото
15:58
Американский капитан сказал, к какому важному шагу Сулеймани подтолкнул Путина Видео
15:55
Зеленский рассказал, почему в Украине хотят ввести двойное гражданство
15:38
В Запорожской области рванула граната: два беспечных собутыльника погибли
15:25
Наталья Бочкарева признала вину: суд вынес решение за хранение наркотиков
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять