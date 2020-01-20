Тренер Динамо выразил недовольство игрой команды

Евтушенко поделился мнением об игре Динамо / ФК Динамо

Вадим Евтушенко остался недоволен игрой Динамо в спарринге с Азербайджанским Нефтчи (2:1).

"Результат неплохой, мы быстро добились преимущества в два мяча, но качество нас, конечно, не устраивает. Не знаю, что игрокам сегодня мешало, но было невероятное количество потерь мяча. Игра не получилась такой, какую мы хотели сегодня увидеть. Да, игроки получили необходимую нагрузку, но все-таки уже хочется, чтобы присутствовало и качество. Вместо этого у игроков была какая-то нервозность. Возможно, причина в том, что мы какое-то время тренируемся без перерыва, может быть игроки подустали физически и психологически. Несмотря на победу, сегодня качество игры нас не удовлетворило", - сказал Евтушенко в комментарии пресс-службе Динамо.

Читайте такжеФорвард Шахтера перебрался в зарубежный клуб - там играют украинцы

За день до этого "бело-синие" сыграли вничью с варшавской Легией. Этой зимой киевляне проводят сборы в Турции вместо Испании, как было в предыдущие годы.