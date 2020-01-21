Реал готов вернуть свою звезду в его бывший клуб

Гарет Бейл может вернуться в Тоттенхэм / Reuters

Тоттенхэм и Реал начали переговоры по возвращению вингера Гарета Бейла, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, президенты клубов Дэниэл Леви и Флорентино Перес провели встречу, во время которой обсудили трансфер валлийца.

Реал хотел избавиться от Бейла еще прошлым летом и был близок к продаже игрока в китайский Цзянсу Сунин, однако в последний момент переход был сорван именно по инициативе "бланкос". Также вингер успел отметиться скандальным фото с флагом Уэльса, на котором написано: "Уэльс, гольф, Мадрид - в таком порядке".

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Бейл перебрался в Реал из Тоттенхэма в 2013 году за рекордные на то время 100 миллионов евро, однако больше запомнился регулярными травмами и не смог стать лидером после ухода Криштиану Роналду в Ювентус.