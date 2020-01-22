Суркис выступил с заявлением об изменении регламента УПЛ

Игорь Суркис прокомментировал возможные изменения в регламенте УПЛ / СПОРТ bigmir)net

Игорь Суркис прокомментировал возможные изменения в проведении УПЛ сезона 2019/20 из-за подготовки сборной Украины к Евро-2020. В частности, УПЛ может отменить плей-офф за право играть в Лиге Европы.

"Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и Премьер-лигой. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег – главных тренеров клубов – и обсудил бы с ними этот вопрос", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Президент Динамо выступил против изменений регламента по ходу сезона.

"Моя позиция по этому поводу однозначна: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата! То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ - это методы "наперсточников". Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно", - добавил Суркис.

При этом функционер отметил, что "бело-синие" всегда действует в интересах сборной Украины.

"ФК Динамо Киев всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков раньше, если последние туры для нас уже ничего не решать. Однако при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент нужно неукоснительно соблюдать", - заявил президент Динамо.

Напомним, сборная Украины в конце мая начнет подготовку к финальной части Евро-2020. "Сине-желтые" сыграют в группе С против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).