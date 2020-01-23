Челси может подписать игрока сборной России

Лондонский Челси может подписать нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в случае неудачи с арендой форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Daily Express.

По информации источника, россиянин обойдется лондонцам в 23,6 млн евро. В нынешнем сезоне форвард забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах РПЛ.

Ранее мать уругвайского футболиста открыто обвинила парижский клуб, что он не отпускает футболиста в мадридский Атлетико. По ее словам, Эдинсон хочет играть именно в составе "матрасников".

Ранее СМИ сообщали, что после проигранного матча с Ньюкаслом (0:1) главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард попросил у руководства Челси приобрести топового нападающего. Сейчас основным форвардом является Тэмми Абрахам, который в сезоне 2019/20 забил уже 13 голов в АПЛ.

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"Синие" после 24 туров находятся на 4 строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков. Ближайшие преследователи, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, отстают на 6 пунктов.

В последнем туре Челси сыграл в драматическую ничью в лондонском дерби с Арсеналом (2:2).