УПЛ утвердила изменение графика из-за Евро-2020

УПЛ поправила календарь из-за подготовки сборной Украины к Евро-2020 / ffu.ua

УПЛ на своем официальном сайте объявила об изменении календаря в связи с подготовкой сборной Украины к Евро-2020. Большинство клубов УПЛ проголосовали за поправки.

Окончательно изменения должен утвердить Исполком УАФ.

Теперь предполагаемый календарь выглядит следующим образом:

- 21 тур смещается с 07.03 на 04.03.2020;

- 22 тур смещается с 14.03 на 07.03.2020;

- 1/4 финала Кубка Украины смещается с 04.03 на 11.03.2020;

- 23 тур смещается с 21.03 на 14.03.2020;

- туры с 24-го по 26-й смещаются на 21.03, 04.04 и 11.04.2020 соответственно;

- 1/2 финала Кубка Украины смещается с 22.04 на 15.04.2020;

- туры с 27-го по 30-й смещаются на 18.04, 22.04, 25.04 и 02.05.2020 соответственно;

- 31 тур смещается с 20.05 на 09.05.2020;

- 32 тур смещается с 24.05 на 16.05.2020;

- матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы состоятся 20.05 и 24.05.2020 соответственно.

Главный тренер сборной Украины уже выразил благодарность клубам УПЛ за то что те пошли на встречу интересам национальной команды.

"Хочу поблагодарить клубы УПЛ за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины. Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной", - цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Читайте такжеСуркис выступил с заявлением об изменении регламента УПЛ

Он объяснил, что хочет предоставлять игрокам отдых во время подготовки к чемпионату Европы.

"Теперь я надеюсь на положительное решение и Исполкома УАФ. Моя просьба прежде всего была связана с желанием предоставить перед подготовкой к Евро-2020 время на отдых игрокам команд, которые больше всего представлены в национальной сборной. Я уверен, что после завершения первого этапа чемпионата Премьер-лиги будет сформирован календарь второго этапа с учетом того, что кандидаты в сборную из ведущих клубов должны иметь время на восстановление после финиша чемпионата и перед началом подготовки к Евро в этом чрезвычайно длинном сезоне", - добавил наставник "сине-желтых".

Сборная Украины сыграет в группе С против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути С Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия и Северная Македония). Свой первый матч национальная команда проведет 14 июня против сборной Нидерландов в Амстердаме на Йохан Кройф Арене.