Парад курьезов в видеообзоре матча Рома - Лацио

Матч Рома - Лацио стал одним из двух центральных матчей тура в Серии А. Как и в первом круге, команды не смогли выявить победителя.

В первом тайме острее в атаке действовали "волки", что привело к курьезному голу Эдина Джеко. На 26-й минуте голкипер лациале Томас Стракоша неудачно сыграл на выходе, после чего боснийский форвард Ромы отправил мяч в сетку ворот.

Однако Лацио был в роли отстающего недолго. На 34-й минуте "орлы" подали угловой, голкипер номинальных хозяев Пау Лопес подбил мяч кулаком, после чего тот полетел в сторону линии ворот, и румынский защитник Стефан Раду сравнял счет.

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Во втором тайме Рома продолжала давить на ворота Стракоши, тогда как номинальные гости нанесли всего 2 удара за 45 минут. Однако подопечным Паулу Фонсеки не хватило реализации, чтобы забрать 3 очка. В итоге, Дерби делла Капитале завершился вничью.

Лацио после 21 тура занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 46 очков, Рома четвертая с 39 очками.

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