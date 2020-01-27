Игроки Барселоны недовольны новым главным тренером

Игроки Барселоны недовольны методами работы Сетьена / Reuters

Футболисты Барселоны недовольны методами работы нового главного тренера Кике Сетьена, сообщает Sport.es.

В частности, наставник уделяет очень много времени теории, чтобы донести подопечным свое видение игры, а также перешел на схему с тремя защитниками. Игроки понимают важность перемен, однако считают, что это необходимо делать в межсезонье, а не по ходу кампании.

В дебютном матче Сетьена Барселона дома минимально одолела Гранаду благодаря голу Месси в последней 15-минутке встречи, затем "блаугранас" лишь на последних секундах обыграли Ибицу из третьего дивизиона в поединке Кубка Испании. А вот первое серьезное испытание у руля Барсы Сетьен провалил - команда на выезде проиграла Валенсии со счетом 2:0.

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После 21 тура Барселона набрала 43 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от Реала на 3 очка.