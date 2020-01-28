Карпаты могут получить нового сенсационного руководителя

Григорий Козловский готов стать руководителем Карпат / FootBoom

Григорий Козловский готов стать временным руководителем львовских Карпат.

Об этом сообщил сам бизнесмен в интервью НТА. По словам президента Руха, "зелено-белых" необходимо спасать.

"Нам нужно подставить плечо и спасти пациента, который, как написано на сайте Карпат, лежит уже с датами рождения и смерти. Это будет один год, максимум два. У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за гривну. Они штамп несут третью неделю, возможно донесут. Может, им GPS подарить. Во Львове точно найдется инвестор, который через год-два отдаст городской власти 50 или 100 миллионов гривен. Это вопрос диалога", - сказал Козловский.

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Бизнесмен заявил, что готов временно отказаться от президентства в Рухе ради Карпат.

"Я готов сложить с себя полномочия президента Руха и на год стать исполняющим обязанности чего-то там в Карпатах. Я гарантирую, что спасу их. Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище", - добавил Козловский.

Напомним, на прошлой неделе Львовский городской совет провалил голосование по передаче стадиона Украина в аренду Карпатам.