Масвидаль и Усман едва не подрались в Майами

Хорхе Масвидаль подрался с Камару Усманом / SuperKarate.RU

Обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль и чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман устроили словесную перепалку в Майами.

Их ссора едва не перешла в драку, однако ее предотвратили охранники мероприятия, на которое пригласили бойцов.

Масвидаль и Усман были приглашены на пресс-мероприятие, связанное с матчем финала Национальной футбольной лиги Super Bowl.

Ранее Хорхе Масвидаль выразил желание провести бой с Камару Усманом, и лишь затем - с Конором Макгрегором. При этом бывший боец ММА Бен Аскрен сообщил, что в следующем поединке ирландец выйдет в октагон именно против Масвидаля.