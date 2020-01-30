Масвидаль и Усман едва не подрались в Майами

В Майами произошла стычка между бойцами UFC Хорхе Масвидалем и Камару Усманом.
Обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль и чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман устроили словесную перепалку в Майами.
Их ссора едва не перешла в драку, однако ее предотвратили охранники мероприятия, на которое пригласили бойцов.
Масвидаль и Усман были приглашены на пресс-мероприятие, связанное с матчем финала Национальной футбольной лиги Super Bowl.
Ранее Хорхе Масвидаль выразил желание провести бой с Камару Усманом, и лишь затем - с Конором Макгрегором. При этом бывший боец ММА Бен Аскрен сообщил, что в следующем поединке ирландец выйдет в октагон именно против Масвидаля.