Бой Макгрегор - Масвидаль состоится - экс-боец UFC

Конор Макгрегор сразится с Хорхе Масвидалем / UFC

Конор Макгрегор проведет следующий бой против обладателя пояса BMF Хорхе Масвидаля.

Об этом сообщил бывший боец UFC Бен Аскрен.

"Следущий соперник Конора - Хорхе Масвидаль! Вот это уже серьезно!", - цитирует Аскрена Telegram-канал UFC Voice.

Напомним, в турнире UFC 246 состоялось возвращение Конора Макгрегора. Ирландец на 40-й секунде первого раунда победил нокаутом американца Дональда Серроне.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал о возможности реванша Макгрегор - Нурмагомедов. 18 апреля россиянин проведет бой с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.