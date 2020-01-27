Бой Макгрегор - Масвидаль состоится - экс-боец UFC

Бывший боец UFC Бен Аскрен дал инсайд по поводу следующего соперника Конора Макгрегора.
Конор Макгрегор проведет следующий бой против обладателя пояса BMF Хорхе Масвидаля.
Об этом сообщил бывший боец UFC Бен Аскрен.
"Следущий соперник Конора - Хорхе Масвидаль! Вот это уже серьезно!", - цитирует Аскрена Telegram-канал UFC Voice.
Напомним, в турнире UFC 246 состоялось возвращение Конора Макгрегора. Ирландец на 40-й секунде первого раунда победил нокаутом американца Дональда Серроне.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал о возможности реванша Макгрегор - Нурмагомедов. 18 апреля россиянин проведет бой с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.