"Король вернулся": Макгрегор - о победе над Серроне

Конор Макгрегор прокомментировал победу над Серроне / UFC

Конор Макгрегор отреагировал на победу над Дональдом Серроне в первом раунде и заявил, что счастлив вернуться в октагон.

"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе", - сказал Макгрегор после боя.

Ирландец добавил, что готов вернуться в легкий вес.

"Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", - заявил Конор.

Конор Макгрегор одержал легкую победу над Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246 и теперь имеет все шансы на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, а также на бой с Хорхе Масвидалем за пояс BMF.

Видео боя Макгрегор - Серроне смотреть можно перейдя по ссылке.