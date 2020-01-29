Масвидаль хочет сразится с Усманом, а затем - с Макгрегором

Хорхе Масвидаль хочет сначала провести бой с Камару Усманом, затем - с Конором Макгрегором / SuperKarate.RU

Хорхе Масвидаль отдает предпочтение бою с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом, и лишь затем планирует сразится с Конором Макгрегором.

Обладатель пояса BMF вспомнил, как победил Дональда Серроне.

"Все видели, что я сделал с Дональдом Серроне, когда он был на пике? Если вы не разбираетесь в боях, то можете решить, что я высокомерен", - цитирует Масвидаля Bloodyelbow.

Он сравнил ММА с футболом.

"Хороший тренер в футболе видит все варианты хорошего паса, он видит рисунок и понимает, что это сработает. Для меня это математика", - добавил боец.

Масвидаль назвал проблему Конора Макгрегора.

"Смотрю на Конора и вижу много пробелов в его технике. Если бы я был тренером, и мой боец дрался бы с ним, то я нашел бы множество решений этой задачи. Я вижу уравнение: квадратный корень из его лица, умноженный на мои кулаки - это константа. Не хочу сказать, что его навыки плохи, в какой-то степени они великолепны. Просто я смотрю на него и делаю расчет, вижу возможности. И ответ склоняется в мою пользу с большим отрывом", - заявил Хорхе.

Он посоветовал ирландцу подготовиться к бою.

"Он понимает, что результат нашего с ним боя будет нехорошим. Зачем ему рисковать? Он же сам сказал, что еще не набрал скорость, пусть подготовится", - отметил Масвидаль.

Хорхе сказал, что хочет побить чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

"А пока он готовится, у меня на виду есть парень, который заявляет, что он чемпион. Я с ним разберусь и заберу у него пояс. Забыл его имя... Камару Усман. Пусть он пока наслаждается жизнью, потому что скоро его ждет жестокое падение", - заявил Масвидаль.

Ранее бывший боец UFC Бен Аскрен сообщил, что следующий бой Конор Макгрегор проведет с Хорхе Масвидалем.