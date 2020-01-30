Масвидаль - Усман: представители американца начнут переговоры по бою

Хорхе Масвидаль начнет переговоры по бою с Камару Усманом / YouTube

Представители обладателя пояса BMF Хорхе Масвидаля начнут переговоры по бою против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Масвидаль вспомнил слова нигерийца после победы над Колби Ковингтоном.

"Когда после боя против Ковингтона его спросили, хочет ли он со мной драться, Усман ответил, что не знает меня - парня, который стал лучшим бойцом года", - цитирует Масвидаля BJPenn.

Он сравнил Усмана с политиком и заявил, что его представители начнут переговоры по бою.

"Усман больше похож на политика, чем на реального бойца. Он говорит людям, что хочет драться, но что он показывает на деле? Мы начнем переговоры относительно этого боя и посмотрим, что получится", - добавил американец.

Напомним, Масвидаль и Усман едва не подрались на пресс-мероприятиях в Майами, посвященных финальному матчу Национальной футбольной лиги Super Bowl.