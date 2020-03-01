В бой идут кулаки: украинские хоккеисты устроили эпические драки на льду

В драке сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов / Скриншот

В ходе матча Украинской хоккейной лиги между Ледяными Волками и Кременчуком игроки устроили сразу две драки на площадке.

В частности, в одном из "боев" сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов.

После того, как судьям удалось разнять участников драки, еще одно выяснение отношений на кулаках начали Александр Боевых и Александр Воронин.

Отметим, что обе драки состоялись при счете 11:0, а в итоге Кременчук выиграл со счетом 14:1.

Напомним, ранее сообщалсоь о том, что украинских баскетболисток оскорбили в прямом эфире.