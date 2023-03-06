"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований Винер

В FIG посчитали высказывания Винер оскорблением и признали нарушением правил Международной федерации гимнастики.

Ирина Винер / скриншот

Главный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, которая поддерживает войну в Украине и диктатора Путина, отстранена от работы на международных соревнованиях на два года.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики. Сообщается, что отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй.

Тогда Винер обвинил во всем судей. В FIG посчитали высказывания Винер оскорблением и признали нарушением правил Международной федерации гимнастики.

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Еще одна причина отстранения – недопуск россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

Российская сторона сняла ее кандидатуру, после чего Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд.

Когда начнет действовать срок

Срок отстранения Винер начнется после отмены санкций в отношении российской гимнастики, связанных с войной в Украине, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет.

"Винер не разрешается участвовать или быть аккредитованной на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года. Период отстранения будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией в Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения", – говорится в заявлении пресс-службы FIG.

В России начался скандал из-за Винер

"Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт", – вдруг заявила скандальный тренер по фигурному катанью Татьяна Тарасова.

А вот россияне считают, что в отношении Винер поступили правильно, и нечего было критиковать судей.

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