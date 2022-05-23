Беременная Элина Свитолина неожиданно появилась в компании знаменитого украинского футболиста

Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Сергей Стаховский / соцсети

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина взяла паузу в карьере. Недавно стало известно, что украинская теннисистка ожидает рождение первенца.

Но не забывает будущая мама и о гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

А вот накануне Свитолина провела благотворительный ужин в Париже.

Неожиданно Элина опубликовала кадры с вечера, где стоит в обнимку с титулованными спортсменами - Андреем Шевченко и Сергеем Стаховским.

"Украинский ужин с моими дорогими друзьями", – подписала фотографию Свитолина в Instagram.

Отметим, что Элина Свитолина создала благотворительный фонд поддержки юных украинских теннисистов, которые потеряли возможность тренироваться из-за агрессии России.

За средства фонда парни и девушки в возрасте от 10 до 20 лет могут заниматься теннисом в лучших академиях Европы.

Сейчас главные приоритеты в жизни прославленной украинской теннисистки это семья и фонд.

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