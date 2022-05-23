Беременная Элина Свитолина неожиданно появилась в компании знаменитого украинского футболиста

Свитолина провела благотворительный ужин в Париже.
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина взяла паузу в карьере. Недавно стало известно, что украинская теннисистка ожидает рождение первенца.
Но не забывает будущая мама и о гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.
А вот накануне Свитолина провела благотворительный ужин в Париже.
Неожиданно Элина опубликовала кадры с вечера, где стоит в обнимку с титулованными спортсменами - Андреем Шевченко и Сергеем Стаховским.
"Украинский ужин с моими дорогими друзьями", – подписала фотографию Свитолина в Instagram.
Отметим, что Элина Свитолина создала благотворительный фонд поддержки юных украинских теннисистов, которые потеряли возможность тренироваться из-за агрессии России.
За средства фонда парни и девушки в возрасте от 10 до 20 лет могут заниматься теннисом в лучших академиях Европы.
Сейчас главные приоритеты в жизни прославленной украинской теннисистки это семья и фонд.
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