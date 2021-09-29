Промоутер боксера Усика откровенно высказался о реванше с Джошуа

Усик-Джошуа - промоутер рассказал о реванше / Reuters

Сегодня промоутер чемпиона WBA, WBO, IBFи IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) сообщил в интервью Youtube-каналу Boxing Social, что если Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поединке-реванше попытается вновь перебоксировать украинца, это обернется катастрофой.

Промоутер Александр Красюк надеется, что Джошуа будет лучше выглядеть в повторном бою и не будет изучать бокс 5-6 месяцев, чтобы вновь наступить на те же грабли.

Промоутер сравнил Энтони с истребителем, которому необходимо было сперва навести прицел, а уже потом выбросить удар.

"По данным CompuBox, Джошуа выбросил больше джебов. Он искал свою дистанцию, чтобы нанести тяжелый удар справа, но так и не смог прицелиться. Его преимущества – мощность и габариты. Если ты не можешь их использовать в качестве своего преимущества, то тебе будет невозможно добиться успеха", – заявил Красюк.

Бой Усик – Джошуа

Украинский боксер Александр Усик 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне провел бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа. По итогам поединка Усик сенсационно одержал уверенную победу над оппонентом и стал обладателем всех вышеуказанных поясов, оказавшись чемпионом мира по боксу в 3 версиях в тяжелом весе.

Промоутер британца Эдди Хирн после поединка сказал, что Энтони Джошуа намерен провести бой-реванш с Александром Усиком. Данный пункт прописан в соглашении сторон.