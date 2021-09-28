Джошуа бросает вызов Усику: бой-реванш состоится уже зимой 2022 года

Усик в первом поединке одержал уверенную победу над Джошуа / Reuters

Бой-реванш Энтони Джошуа и Александра Усика был прописан в контракте и уже активирован стороной британского боксера. В договоре прописаны временные ограничения, поэтому поединок должен состояться уже в феврале-марте следующего года. Об этом заявил промоутер украинского спортсмена Александр Красюк.

В ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, 28 сентября, он рассказал о том, что бой-реванш Джошуа и Усика должен состояться в следующем году – ориентировочно в феврале-марте.

"Что касается реванша, то он прописан в контракте и уже активирован стороной Джошуа. У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш. Это февраль-март", - отметил Красюк.Читайте также"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

Кроме того, он сказал, что перед первым поединком Джошуа более двух недель раздумывал о том, чтобы отказаться от боя, уступив пояс WBO.

"Джошуа более двух недель решал, стоит ли отказываться от боя. Думал, не отказаться ли от пояса WBO", - подчеркнул Александр Красюк.

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Бой Усик – Джошуа

Украинский боксер Александр Усик 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне провел бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа. По итогам поединка Усик сенсационно одержал уверенную победу над оппонентом и стал обладателем всех вышеуказанных поясов, оказавшись чемпионом мира по боксу в 3 версиях в тяжелом весе.

Промоутер британца Эдди Хирн после поединка сказал, что Энтони Джошуа намерен провести бой-реванш с Александром Усиком. Данный пункт прописан в соглашении сторон.