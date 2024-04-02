Чемпионка-путинистка заистерила после слов мэра Парижа о россиянах на Олимпиаде

Путинистка и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова набросилась с оскорблениями на мэра Парижа Анн Идальго.

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Путинистка-чемпионка Лидия Иванова набросилась с оскорблениями на мэра Парижа Анн Идальго / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и "МатчТВ"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова решила показать лояльность путинскому режиму и набросилась с оскорблениями на мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия спортсменов из страны-агрессора РФ и Беларуси на Олимпиаде-2024. Свой безумный спич она озвучила в комментарии пропагандистскому спортивному телеканалу "Матч ТВ".

"Мэр Парижа – гадина, идиотка! Не подыскиваю слов других даже. Мне больно за парижан, французов, что у них такие неумные люди в руководстве. Ну как так можно отвечать? Это прежде всего говорит о дурости, глупости. Не имеет права на такие фразы человек, который ждет в гости атлетов на Олимпиаду. Не важно, какого он ранга. Это бескультурье. Мне больно за парижан, что у них может быть такое явление", – сказала Иванова.

Путинистка не впервые делает такие заявления и регулярно подвергается за это критике

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"Мания величия в наше время лечится, насколько я знаю", "Иванову уже давно надо отстранить от комментирования спортивной гимнастики. Более токсичного комментирования не придумаешь, хуже было только когда она с Бобцовым комментировала", "Есть такой биологический вид - homo soveticus, выведенный искусственно товарищем Сталиным. Когда он постепенно, естественным путём вымрет, или, по крайней мере будет отстранен от власти, вот тогда может быть мы и сможем жить нормально, перестанем быть изгоями и вернёмся в семью народов", - писали они.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорила Вяльбе.

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