Динамо – Шахтер 0:3: команду Луческу разгромили в Киеве, видео голов

Эпизод матча / УНИАН

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся матч 9-го тура Премьер-лиги между Динамо и Шахтером.

Игра завершилась со счетом 0:3 в пользу "горняков".

Счет был открыт в первом тайме. На 34-й минуте ворота киевлян поразил бывший динамовец Жуниор Мораес.

Во втором тайме Шахтеру удалось увеличить счет. На 66-й минуте Степаненко ударил из-за пределов штрафной и после рикошета мяч по дуге залетел в угол ворот Динамо.

А на 73-й минуте Шахтер забил третий мяч. Алан Патрик точно пробил в верхний угол ворот Нещерета.

Динамо – Шахтер – 0:3

Голы: Жуниор Мораес (34), Маркос Антонио (66), Алан Патрик (73)

Предупреждения: Александр Андриевский (17), Беньямин Вербич (37), Маркос Антонио (51) – Тете (14), Ромеро Марлос (44)

Удаление: Сергей Сидорчук (45+2, грубая игра)

Динамо: Руслан Нещерет, Артем Шабанов, Илья Забарный, Денис Попов, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук, Aлександр Андриевский, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес (Назарий Русин, 70), Беньямин Вербич (Карлос Де Пена, 62), Виктор Цыганков

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано, 50), Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 70), Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, 70), Тете, Тайсон (Манор Соломон, 52), Жуниор Мораес (Фернандо, 70)

После победы Шахтер вплотную приблизился к Динамо в турнирной таблице. У лидирующего Динамо осталось 20 очков, у вышедшего на второе место Шахтера стало - 19.

Напомним, ранее соперники потерпели поражения в Лиге чемпионов. Шахтер проиграл Боруссии из Менхенгладбаха 0:6, а Динамо уступило Барселоне 1:2.