УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Динамо – Шахтер 0:3: команду Луческу разгромили в Киеве, видео голов

8 ноября 2020, 18:53

Мирча Луческу проиграл своей бывшей команде.

шахтер, динамо
Эпизод матча / УНИАН

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся матч 9-го тура Премьер-лиги между Динамо и Шахтером.

Игра завершилась со счетом 0:3 в пользу "горняков".

Счет был открыт в первом тайме. На 34-й минуте ворота киевлян поразил бывший динамовец Жуниор Мораес.

Во втором тайме Шахтеру удалось увеличить счет. На 66-й минуте Степаненко ударил из-за пределов штрафной и после рикошета мяч по дуге залетел в угол ворот Динамо.

А на 73-й минуте Шахтер забил третий мяч. Алан Патрик точно пробил в верхний угол ворот Нещерета.

Динамо – Шахтер – 0:3

Голы: Жуниор Мораес (34), Маркос Антонио (66), Алан Патрик (73)

Предупреждения: Александр Андриевский (17), Беньямин Вербич (37), Маркос Антонио (51) – Тете (14), Ромеро Марлос (44)

Удаление: Сергей Сидорчук (45+2, грубая игра)

Динамо: Руслан Нещерет, Артем Шабанов, Илья Забарный, Денис Попов, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук, Aлександр Андриевский, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес (Назарий Русин, 70), Беньямин Вербич (Карлос Де Пена, 62), Виктор Цыганков

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано, 50), Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 70), Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, 70), Тете, Тайсон (Манор Соломон, 52), Жуниор Мораес (Фернандо, 70)

После победы Шахтер вплотную приблизился к Динамо в турнирной таблице. У лидирующего Динамо осталось 20 очков, у вышедшего на второе место Шахтера стало - 19.

Напомним, ранее соперники потерпели поражения в Лиге чемпионов. Шахтер проиграл Боруссии из Менхенгладбаха 0:6, а Динамо уступило Барселоне 1:2.

новости Шахтера Мирча Луческу новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
Сейчас вы просматриваете новость «Динамо – Шахтер 0:3: команду Луческу разгромили в Киеве, видео голов». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:43
Стало известно о месте прощания с Жванецким
19:31
Выяснилось, можно ли получить антитела к COVID-19 без инфицирования
19:06
Ученые ошарашили прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине
19:05
На Камчатке жестоко застрелили медведицу с медвежонком: шокирующее видео Видео
18:55
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
Реклама
18:53
Динамо – Шахтер 0:3: команду Луческу разгромили в Киеве, видео голов Видео
18:38
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
18:31
Укрзализныця возобновляет продажу билетов в "красные" города
18:15
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
18:09
Борщ официально признали национальным блюдом Украины
17:54
Новый план по урегулированию на Донбассе: Кравчук расставил точки над "і" Видео
17:29
В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий
17:25
Алиев раскрыл новые планы по Карабаху после падения "города-крепости" Шуши Видео
17:01
В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19
16:46
"Выбросили барахло": бюллетени для опроса Зеленского нашли на помойке Видео
16:18
"Уровень аборигенов Амазонки": врач резко высказался о лечении пациентов с COVID-19 в Украине Видео
15:58
Трамп заявил о новых фальсификациях, Байден уже формирует свою администрацию Видео
15:50
Королева Великобритании Елизавета II впервые показалась на публике в маске для лица Видео
15:11
"Х*й полощет": Сеть взорвалась после слива видео с онанизмом капитана сборной РФ по футболу Видео
15:06
Резня в Кривом Роге: нападавший требует для себя смертной казни Видео
Реклама
14:49
США накрыли протесты: сторонники Трампа требуют не "красть голоса" Видео
14:27
Штраф за игнор маски: Малюська рассказал, как накажут украинцев Видео
14:12
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
13:58
"Смерть жи*ам": сотрудник медиагруппы влип в антисемитский сандал
13:57
Туман и ночные "минусы": синоптик дала прогноз погоды на неделю Видео
13:50
В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото Фото Видео
13:45
Зарезал гастарбайтер: подробности убийства семьи доцента в России
13:33
Донбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины Видео
13:22
Диагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИ Видео
13:20
Почему украинцам не стоит радоваться победе Байдена мнение
13:15
Кравчук рассказал, когда амнистируют участников вооруженного конфликта на Донбассе Видео
13:10
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
12:53
Взрывы, водометы и задержания: в Минске силовики жестко разгоняют новые протесты Видео
12:46
В Крыму дерзко ответили Киеву по поводу гуманитарных лагерей на границе Видео
12:35
"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа
12:31
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
12:24
"Легкий вариант": вернуть Крым будет проще, чем Донбасс - Резников Видео
11:55
Байден зачистит "наследство" Трампа: какие указы пойдут "под нож" Видео
11:53
Не пускали гулять: в Санкт-Петербурге школьник изрезал ножом сестру и подстрелил родителей
11:52
В Штабе обороны Великобритании сделали громкое заявление о Третьей мировой войне Видео
Реклама
11:21
Киев снова среди лидеров COVID-статистики: названы самые зараженные районы Видео
11:14
Азербайджан занял стратегический город в Карабахе: срочное заявление Алиева Видео
11:12
Трамп начал юридическую схватку за Белый дом: первые иски и условие признания фиаско Видео
10:57
Ученые назвали расу, представители которой чаще других подвержены инсульту при COVID-19
10:22
В России воры зарезали семью доцента университета
10:12
Коронавирус в "ДНР": Казанский заявил о гуманитарной катастрофе
09:51
Бывший сенатор объяснил, почему у Байдена будет слабый авторитет Видео
09:43
Коронавирус у детей: ученые опровергли популярный миф
09:30
Самый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти: фото Фото Видео
09:17
Очевидцы раскрыли шокирующие подробности гибели ведущего НТВ в Подмосковье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять