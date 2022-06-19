Известный украинский спортсмен похвастался фото с российским чемпионом и нарвался на жесткую критику

Иван Редкач и Дмитрий Бивол / twitter.com/ivan_redkach

Украинский боксер и чемпион USBA в легком весе Иван Редкач опубликовал фото с российским коллегой Дмитрием Биволом, чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Скандальный боксер написали в своем Twitter, что "спорте вне политики" на 116-е сутки полномасштабной войны России в Украине.

По мнению 36-летнего боксера из Шостки Сумской области, который живет и тренируется в США, спорт и политику следует всегда разделять.

"Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остается ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся", - написал Иван.

Под постом боксера посыпались гневные комменты в адрес спортсмена.

"Мозг вне политики", "Боже, яке !", "Удивляют люди, у которых нет родины и чести", - пишут под фото боксера.

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