Кастетом в глаз: стала известна причина дикой драки известных бойцов ММА

Сергей Харитонов и Адам Яндиев / mmaboxing.ru

В РФ боец Bellator Сергей Харитонов получил побои после конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

В результате драки Харитонов получил повреждение глаза, из-за чего отправился в больницу, сообщает sport-express.ru.

Инцидент произошел в Лужниках после турнира по ММА. 40-летний Харитонов получил несколько ударов, после чего ему понадобилась медицинская помощь, так как лицо было залито кровью. Харитонов стоял на ногах, пытался атаковать Яндиева, но его сдерживала полиция.

Российские СМИ сообщают, что у Харитонова поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Не исключено, что Яндиев применил кастет.

Как сообщает Матч ТВ, причиной конфликта стало то, что Яндиеву напомнили о финансовой задолженности перед Харитоновым.

Теперь же выяснилась и сумма, о которой идёт речь: Адам задолжал Сергею 2 млн рублей.

По данным ТАСС, Харитонов после драки с Яндиевым будет прооперирован 14 ноября. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за перелома носа, который Харитонов получил в драке.

В свою очередь адвокат Харитонова Александр Кравцов рассказал о конфликте клиента с Адамом Яндиевым, отметив, что сейчас Харитонов чувствует себя плохо.

Читайте такжеВ бой идут кулаки: украинские хоккеисты устроили эпические драки на льду"Очевидцы заметили кастет у Яндиева? Возможно, за очевидцев не могу ничего сказать. В этом будут разбираться правоохранительные органы. На вчерашний момент Яндиев был задержан.

Что касается Руслана Абдо, то он тоже подал заявление в полицию. Его состояние получше, чем у Сергея. Харитонов сейчас плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум, решают, нужно ли делать операцию. Сергей находится в сознании. Что грозит Яндиеву? Всё будет зависеть от тяжести причинённого вреда здоровью Харитонова", — рассказал Кравцов Чемпионату.

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