Клуб УПЛ оштрафовали за интервью на русском языке

ФК "Верес" оштрафовали / nkveres.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) оштрафовал ровенский клуб "Верес".

Как говорится на официальном сайте клуба, причиной этому стало нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке. Нарушение было зафиксировано после матча 17 тура УПЛ Верес-Динамо.

В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что отныне и в дальнейшем представители "Вереса" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.

"Для тех футболистов, или других сотрудников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского", - говорится в сообщении.

Читайте также"Хамство и бескультурья": Креминь напомнил о многотысячных штрафах за отказ от украинского языкаВпрочем, указано, что такое решение не касается представителей клуба, которые являются гражданами других государств.

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"Если футболист имеет украинский паспорт - публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ - он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, которые плохо знают украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им за это даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от сотрудников клуба должны быть на украинском языке", - считает президент ФК "Верес" Иван Надеин.

Ранее мы сообщали, что известный украинский косметический бренд Piel Сosmetics раскритиковали из-за рекламы, в которой используется кадр из советского легендарного комедийного телевизионного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год, режиссер ‒ Эльдар Рязанов).

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