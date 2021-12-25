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В Украине бренд косметики разругали из-за рекламы с кадром из "Иронии судьбы"

25 декабря 2021, 19:03

В канун Нового года в украинских сегментах социальных сетей произошел скандал - из-за рекламы известного косметического бренда с кадром из "Иронии судьбы".

Лукашин
Андрей Мягков и Барбара Брыльска / кадр из х/ф "Ирония судьбы"

Известный украинский косметический бренд Piel Сosmetics раскритиковали из-за рекламы, в которой используется кадр из советского легендарного комедийного телевизионного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год, режиссер ‒ Эльдар Рязанов).

На рекламу посетовала главный редактор журнала "The Devochki" Оксана Павленко. Она пожаловалась, что в Facebook ей попалось объявление о новогодних скидках на косметику Piel Сosmetics, в которой и был использован кадр из фильма "Ирония судьбы".

"Украинский бренд косметики использует в своей рекламе российские фильмы. И я бы рада не видеть этого, но таргетинг беспощаден. Получила отклик на историю от владельца бренда, и это так прискорбно. Как жаль, что остались те, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Да, это наше прошлое. И это до сих пор причиняет нам боль. Романтизация Советского Союза ‒ то же самое, что романтизация насилия", ‒ написала Павленко.

Журналистка также прикрепила скриншот своего диалога с сооснователем бренда Ярославом Процько. Тот написал ‒ дескать ему жаль, что Павленко возмутила реклама. Также он сказал, что, по его мнению, речь идет о классике "нашего прошлого", и многие украинцы продолжают любить этот фильм до сих пор.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницком вспыхнул языковой скандал, главным действующим лицом которого стали полицейские.

Правоохранитель приехал на вызов и стал общаться с заявителем на русском языке.

В свою очередь женщина, которая вызвала полицию в ходе семейного скандала, потребовала от полицейского общаться с ней на государственном языке.

Он попросила несколько раз копа перейти на украинский язык, однако тот принципиально отказывался выполнять это требование.

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