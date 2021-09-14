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Наплевали на языковой закон: в Хмельницком копы отказались говорить на украинском

14 сентября 2021, 14:37
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Копа несколько раз просили общаться на украинском, однако тот принципиально отказывался.

Полицейский отказался говорить на украинском / Скриншот

В Хмельницком вспыхнул языковой скандал, главным действующим лицом которого стали полицейские.

Правоохранитель приехал на вызов и стал общаться с заявителем на русском языке. Видео инцидента уже опубликовали в Сети.

В свою очередь женщина, которая вызвала полицию в ходе семейного скандала, потребовала от полицейского общаться с ней на государственном языке.

Он попросила несколько раз копа перейти на украинский язык, однако тот принципиально отказывался выполнять это требование.

Обратим внимание, что коллеги полицейского начали защищать незадачливого копа. Они аргументировали это, что якобы можно общаться и на русском. "А где в законе написано такое...", - говорили правоохранители.

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В свою очередь депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик напомнил, что согласно законодательству, есть категории граждан, которые должны разговаривать на государственном языке, и если эти категории нарушают указанные требования, то к ним нужно вызвать полицию.

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Вопрос риторический, как бы отреагировали "герои" этого видео, если бы они приехали на такой вызов",– пишет Бурлик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый языковой скандал разгорелся в Харькове. Там пассажирке Дарье Конох нахамил таксист сервиса Uklon за то, что девушка разговаривала на украинском языке.

Начался конфликт после того, как девушка поговорила на украинском языке. В ответ таксист стал выкрикивать, что Харьков якобы является исторически русским городом.

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языковой закон новости Хмельницкого
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