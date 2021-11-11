"Если подлец на улице будет унижать": Ницой хочет жестче наказывать за нарушение языкового закона

Лариса Ницой / УНІАН

Депутатам необходимо принять новый языковой закон, который бы защищал государственный язык прямо "на улицах" ‒ когда простые граждане Украины будут, к примеру, его унижать. Об этом заявила в интервью порталу "Сегодня" писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой.

"Он [нынешний языковой закон ‒ Главред] регулирует языковые отношения и отношение к языку только должностных лиц и только на работе: продавца, врача, чиновника и т. д. А если какой-то подлец на улице будет проклинать или унижать украинский язык – такие люди в законе не предусмотрены, потому что он не на работе. Я обращалась публично к нашим депутатам уже этого созыва исправить этот изъян и представить дополнительный законопроект (правку), в котором была бы строка, что публичное попрание языка или публичное надругательство над языком наказывается законом. К счастью и к моему удивлению, такой законопроект был подан депутатом от "слуг" Лизой Богуцкой", – сказала она. По мнению Ницой, судьба такого законопроекта печальна ‒ языковой омбудсмен Тарас Креминь в своем экспертном мнении написал, что непонятно, что такое надругательство, а депутаты из "Европейской солидарности" (политсилы Петра Порошенко) на заседании комитета предложили вернуть этот документ на доработку.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Лариса Ницой заявила, что для того, чтобы ментально вернуть жителей территорий Донбасса, которые уже восьмой год живут в условиях российской оккупации, уйдет очень много времени. Раскол углубился, потому что оккупанты проводят там агрессивную антиукраинскую политику. При этом Украина не проводит агрессивную политику против тех людей, которые живут в "ЛНР" и "ДНР".