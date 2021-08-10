Месси официально перешел в новый клуб из Барселоны

Месси стал игроком ПСЖ / Reuters

Легендарный нападающий Барселоны Лионель Месси стал футболистом французского клуба ПСЖ. Он перешел в клуб на правах свободного агента.

На странице парижской команды в Twitter появился анонс официального объявления этого перехода.

Видео, опубликованное в социальной сети, сопровождается надписью "Трансферное обновление", а в самом ролике можно увидеть шесть "Золотых мячей", лежащих возле Эйфелевой башни, а также футболку сборной Аргентины с №10, под которым выступает Месси.

В июле контракт с Барселоной у Месси истек. Стороны пытались подписать новое соглашение, но из-за финансовых ограничений, которые были наложены на футбольный клуб, этого сделать не удалось.

5 августа Барселона официально сообщила, что Месси покидает клуб. 8 августа во время прощальной пресс-конференции Месси расплакался.

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Учитывая, что за Месси не надо платить больше отступных, многие клубы стремились подписать игрока. Однако все упиралось в его зарплату. По данным журналистов, ПСЖ согласился платить 35 миллионов евро в год.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан на два года – до лета 2023 года. Но есть возможность продлить его еще на один год.

Напомним, по данным авторитетного портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.

Шестикратный обладатель Золотого мяча также помог Барселоне четырежды стать сильнейшим клубом Европы.

Как ранее писали, аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба.