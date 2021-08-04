"Мы обязательно победим": после скандала с Тимановской спортсмены спасаются бегством из Беларуси

Спортсмены, покинувшие Беларусь, опасаются за свою жизнь / Reuters

После скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая попросила убежища в Польше после того, как ее силой пытались отправить в Минск, приняли решение не возвращаться в Беларусь муж и жена, легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко и Яна Максимова. В Украину решил переехать тренер гандбольного клуба Витязь Константин Яковлев. Спортсмены опасаются репрессий со стороны режима Лукашенко.

Легкоатлетка-многоборец Яна Максимова в своем Instagram написала, что она и ее муж Андрей Кравченко, который является серебряным призером Олимпиады-2008, решили не возвращаться в республику Беларусь. В данный момент они находятся в Германии.

Максимова акцентировала внимание на том, что на территории белорусской республики находиться сейчас опасно для жизни.

"Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни... Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно Победим", - написала спортсменка.

Кроме того, по информации Telegram-канала Наша Ніва, принял решение уехать в Украину главный тренер гандбольного клуба Витязь Константин Яковлев. В недавнем прошлом он принимал участие в протестных акциях против режима Лукашенко. По этой причине он был вынужден отбывать тюремный срок в 15 суток.

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