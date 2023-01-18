"На завод пойдем работать": российская спортсменка устроила скандал из-за войны в Украине

Биатлонистка в истерике отметила, что Россия может прожить без потери уровня лишь один сезон.

Российская спортсменка / pixabay, соцсети

Известная российская спортсменка, трехкратная чемпионка Универсиады по биатлону Екатерина Носкова заявила, что отстранение сборной России от международных стартов может серьезно повлиять на кадровый потенциал страны-агрессора.

26-летняя биатлонистка в истерике отметила, что Россия может прожить без потери уровня лишь один сезон.

В дальнейшем, когда начнется "переваривание" друг друга, Россия однозначно сбавит в результатах. Спортсменам не будет хватать эмоциональной заряженности.

"Сезон, может быть, еще два, мы сможем на внутренней конкуренции выехать и ждать, что нас все-таки допустят. Если это продлится дольше и никаких перспектив допуска не будет, то, наверное, многие спортсмены будут искать себя где-то в другом месте", – сказала Носкова в эфире росТВ.

Российские болельщики в комментариях иронизируют над перспективами своей страны.

"Завод, хороший завод, - не такое уж и плохое место", "Что за паническое настроение", – пишут россияне.

Ранее писали, как российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат. Спортсмен в панике спросил, что ем уделать.

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