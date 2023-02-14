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Неожиданно рухнул на поле: знаменитый украинский футболист перенес клиническую смерть

14 февраля 2023, 20:45
Сообщается, что Данченко срочно госпитализировали. Сейчас речь идет о том, что футболисту может потребоваться операция.
Олег Данченко продолжит карьеру в Рубине
Олег Данченко продолжит карьеру в Рубине / Шахтер

Известный украинский футболист, защитник луганской Зари Олег Данченко перенес клиническую смерть во время тренировочного матча команды на сборах в Турции.

Как сообщает ТаТоТаке в своем Telegram-канале, у 28-летнего уроженца "Запорожья" трижды останавливалось сердце, при этом спасти его удалось благодаря чистой случайности.

По словам журналиста Михаила Спиваковского, тренировка Зари носила обычный характер без тяжелых нагрузок. В какой-то момент Данченко потерял сознание.

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"Олега начала откачивать бригада австрийских врачей, которые в этот же момент проводили тренировочные мероприятия Австрийского футбольного союза. Медики при помощи дефибриллятора с третьей попытки запустили сердце игрока", - говорится в сообщении.

Что сейчас с футболистом Данченко

Сообщается, что Данченко срочно госпитализировали. Сейчас речь идет о том, что футболисту может потребоваться операция.

Стоит отметить, что за время карьеры ни в одном клубе у Олега не были обнаружены проблемы с сердцем. Прогнозов относительно его возвращения на поле никто не делает.

Данченко потерял жену в жутком ДТП

Напомним, 27-летняя жена известного украинского футболиста Олега Данченко Виктория трагически погибла в ужасном ДТП в пятницу, 14 января 2022 года. В этот же день луганская Заря сообщила о подписании контракта с 27-летним защитником.

Виктория Данченко за рулем Mercedes сильно спешила и шла на обгон других автомобилей. В Малиновском районе Одессы женщина не справилась с управлением и врезалась в KIA, после чего влетела в эвакуатор, а затем и в отбойник трассы.

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