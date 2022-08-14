"Почему нас не пускают": российская спортсменка устроила истерику из-за войны в Украине

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не могут выступать на международных стартах.
Российские спортсмены вынуждены принимать участие во внутренних чемпионатах, вместо выезда на международные старты. Все из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Посколько Россия развязала кровавую войну в Украине, спортсмены из страны-агрессора остаются за закрытыми дверями.
Так, чемпионка России в беге Светлана Аплачкина рассказала о реакции своих партнерш по сборной страны по легкой атлетике на бан РФ со стороны Всемирной федерации.
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не могут выступать на международных стартах. Обе являются одними из самых титулованных легкоатлеток страны, выигрывавшие и чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Ласицкене является победительницей Олимпиады в Токио.
Российская федерация легкой атлетики лишена членства в World Athletics с 2015 года.
"Народ на чемпионате России выступает со слезами на глазах от того, что не может соревноваться с сильнейшими и варится в собственном соку. Анжелика Сидорова с Марией Ласицкене рыдали после своих прыжков от полного бессилия. Мне тоже обидно от того, что я не могу бегать с теми, кто считается лучшими в мире", – цитирует Аплачкину championat.com.
Также Аплачкина возмутилась словами президента ВФЛА Ириной Приваловой.
"Она недавно сказала такую фразу в отношении отстранения российских спортсменов от всех турниров даже в нейтральном статусе — мол, ничего страшного, психологически отдохнут. В смысле? О чем это вообще?!", - не сдержала эмоций Аплачкина.
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В комментариях российские болельщики с сарказмом процитировали спортсменке слова чиновников, что санкции на пользу, и в Европе "скоро приползут на коленях, умоляя россиян вернуться".
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