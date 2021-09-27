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"Почувствовал кровушку и пошел": Усик вернулся в Киев и рассказал о победе над Джошуа

27 сентября 2021, 06:33
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В аэропорту боксера с аплодисментами и цветами встречали поклонники, журналисты, а также близкие. Украинец раскрыл, будет ли бой-реванш с Энотони Джошуа.

Александр Усик
Александр Усик вернулся в Украину / Фото Telegram Aleksandr Usyk

Украинский боксер Александр Усик в ночь на понедельник, 27 сентября, вернулся в Киев после сенсационной победы над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

Новый чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO вместе с командой прилетел в столичный аэропорт Борисполь в 00:35 по местному времени. В терминале аэропорта боксера с аплодисментами и цветами встречали поклонники, десятки журналистов, а также близкие, сообщается в Telegram-канале Усика. Боксер поделился первыми эмоциями и рассказал, думал ли о реванше с побежденным соперником.

Отметим, к журналистам спортсмен вышел через два часа после приземления самолета. Он рассказал, что в день после боя думал о том, чтобы "поскорее попасть домой, увидеть сыновей и дочь, которые очень сильно волновались".

Во время брифинга спортсмен также вспомнил, как в третьем раунде "неплохо попал" Джошуа в подбородок.

"Внутреннее состояние было такое — почувствовал кровушку и пошел. Этот раунд был очень напряженным", - сказал Усик.

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По словам боксера, в дальнейшем тренер помогал ему контролировать ситуацию, поэтому Усик был "технически собран".

Ответил Усик и на вопрос о том, ожидать ли поклонникам бокса реванша с Джошуа.

"Надо сначала выдохнуть (...). Я не думаю, что кто-то из нас сейчас хочет говорить о реванше, мы просто хотим залечить раны, которые появились у нас во время подготовки и в бою", - сказал украинец.

Он добавил, что пояса WBA, WBO, IBF и IBO прибудут в Украину примерно через три недели, когда на них "выгравируют дату, место и имена".

Александр Усик
Александр Усик / Фото Telegram Aleksandr Usyk

Когда Усика попросили рассказать о том, как это — быть чемпионом мира в двух весовых категориях, боксер сказал: "Прикольно. (...) В инсте (Instagram) нормально подписчиков появилось".

Мегефайт Усик – Джошуа: итоги боя

В ночь с 25 на 26 сентября украинский боксер Александр Усик победил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, и завоевал все его пояса.

Александр Усик
Александр Усик / Фото Telegram Aleksandr Usyk

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше.

Теперь нашему соотечественнику не хватает лишь одного титула для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира и в супертяжелом весе. Никому и никогда не удавалось собрать у себя четыре пояса в хэвивейте. Никому и никогда в эпоху четырех поясов не удавалось стать абсолютом в двух разных дивизионах.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории – ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

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Отметим, для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед. На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Усика за завоевание чемпионских титулов и поздравил его с победой.

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Александр Усик Энтони Джошуа новости спорта новости бокса
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