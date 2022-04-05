Российские оккупанты убили титулованного украинского спортсмена

В 2019 году Зерук вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Известный винницкий легкоатлет Анатолий Зерук в 55 лет погиб в боях за Олешки в Херсонской области.
В 2019 году Зерук вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Был в должности штаб-сержанта.
Зерук с 1993 года участвовал в чемпионата Украины по легкой атлетике. С 1996 года начал выступать в марафонах. В 1998 установил рекорд Украины по марафонскому бегу, пробежав дистанцию за 2:11:5, пишет Обозреватель.
В следующем году выиграл марафон в нидерландском Энсхеде. В 2000-м стал вторым в словенской Любляне. В 2004-м завоевал "золото" Эльзасского марафона (Франция).
Накануне сообщалось, что оккупанты убили также украинского легкоатлета Сергея Проневича. Тело уроженца Тростянца было найдено в селе Боромля Сумской области.
Как сообщал Главред, 2 апреля в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс. Он "был убит с камерой в руках".
Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.
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