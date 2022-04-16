"Русская армия пришла к нам в дом специально": Усик рассказала, что оккупанты наделали в их доме

Усик с женой / instagram.com/usykkate1

Жена Александра Усика - Екатерина записала видеообращение в своем Instagram, где поделилась новыми подробностями преступлений российских захватчиков.

"Ребят, добрый вечер всем. Только что я связалась с людьми, которые побывали в Ворзеле, в моем доме. Они отправили мне новые фотографии, пообщались мы с ними. Спасибо огромное волонтерам, саперам, всем. Кто-то, я думаю, кто-то кто знал, что этот дом наш и русская армия, великая, бл*дь, русская армия пришла к нам в дом специально. Со всей улицы, узнав, что это дом Усика, они туда приперлись, они туда наср*ли, целенаправленно. Они там чинили свою технику, пили бухло, я не знаю, что они там наворовали", - сообщила Усик.

Также супруга боксера в очередной раз послала орков вслед за российским кораблем.

"Когда они узнали, что это дом Усика, они сразу туда пришли. Поэтому весь "русский мир", который поддерживает, который принимает участие в войне, следуй за кораблем!", – сказала Екатерина.

Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

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