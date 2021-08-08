Скандал на Олимпиаде: легкоатлетка разнесла НОК и федерацию за провалы в подготовке

Марина Килипко / Reuters

Украинская спортсменка Марина Килипко во время Олимпийских игр в Токио со слезами на глазах раскритиковала руководство Федерации легкой атлетики и Национального олимпийского комитета Украины за то, что в Японию ее отправили без тренера.

Участница соревнований по прыжкам с шестом рассказала ТСН, что после разразившегося скандала из НОК с ней не связывались.

По ее словам, в Токио после скандала ее вызывали на 10 утра на встречу.

"Не знаю с кем, для чего. Не понимаю. Я спросила: "Зачем?" Они - мне: "Ну, поговорить". О чем поговорить? Зачем сейчас о чем-то говорить? Надо было или раньше, или я не знаю. И потом я не захотела ни с кем говорить. Я спрашиваю: "Зачем?" Они там: "Успокоить тебя". Я говорю: "Да, у меня все хорошо. Зачем меня успокаивать? Я хожу, живу так же. Хожу там в столовую, кушаю. Общаюсь с людьми. С девочками. У меня все хорошо", - рассказала спортсменка.

Она уточнила, что на встречу так и не пошла, а отсыпалась в отеле после стресса.

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"И после этого в тот же день в 10 вечера мне - опять: "Давай поговорим". Я сказала, что можно было - целый день был для того, чтобы поговорить, но уже 10 вечера. Я сказала, что смысла нет и хочу отдыхать. Можно было поговорить там во второй день. Или позвонить напрямую и сказать нормально", - добавила Килипко.

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