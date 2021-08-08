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"Война с РФ продолжается": в Минобороны отреагировали на скандал с фото Магучих

8 августа 2021, 15:26
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В Минобороны напомнили о том, что Ярослава Магучих является младшим лейтенантом ВСУ.

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Ярослава Магучих (справа) сфотографировалась со спортсменкой из РФ / Reuters

В Министерстве обороны Украины отреагировали на дружеские объятия украинской спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене после завершения прыжков в высоту на Олимпиаде в Токио.

"Наша бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

По ее словам, фото Ярославы Магучих рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России вызвало возмущенную реакцию в обществе.

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следования спортивным традициям, к примеру - фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага", - считает заместитель министра обороны.

Вместе с тем она призвала прекратить травлю Магучих и дождаться ее собственных объяснений.

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"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - резюмировала Маляр.

Ранее сообщалось о том, что Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Магучих и Ласицкене обнимались по окончании соревнований, а также вместе позировали для фотографов.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

Олимпиада-2020 Минобороны Украины Олимпийские игры 2020
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