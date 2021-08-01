Скандал в УПЛ: экс-игрок сборной Украины обозвал соперника "проституткой"

Евгений Селезнев / Reuters

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев, ныне выступающий за закарпатский Минай, угродил в скандал.

В матче Украинской Премьер-лиги против Александрии он отличился неспортивным поведением, пишет UA Football.

Отмечается, что в перерыве матча Минай - Александрия у Селезнева случился конфликт с защитником команды-соперника Евгением Бабогло, а также ассистентом тренера Александрии.

При этом Селезнев обозвал Бабогло "проституткой" и предложил выйти "один на один".

По итогам конфликта Селезнев получил от арбитра матча предупреждение - желтую карточку.

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Напомним, ранее президент футбольного клуба Олимпик Владислав Гельзин выразил свое крайнее возмущение работой арбитров в матче 17-го тура, в котором его команда играла с донецким Шахтером.

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Гельзин буквально ворвался в прямой эфир канала Футбол, прервав флеш-интервью главного тренера Олимпика Юрия Калитвинцева.

При этом Гельзин не стеснялся в выражениях и в нецензурной форме высказался о работе арбитров.