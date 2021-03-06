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Президент Олимпика приложил судей матом в прямом эфире после матча УПЛ

6 марта 2021, 22:05
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Матч 17-го тура УПЛ между Олимпиком и Шахтером закончился грандиозным скандалом.

Матч Олимпика с Шахтером закончился скандалом / Facebook/fcolympicdonetsk

Президент футбольного клуба Олимпик Владислав Гельзин выразил свое крайнее возмущение работой арбитров в матче 17-го тура, в котором его команда играла с донецким Шахтером.

Гельзин буквально ворвался в прямой эфир канала Футбол, прервав флеш-интервью главного тренера Олимпика Юрия Калитвинцева.

При этом Гельзин не стеснялся в выражениях и в нецензурной форме высказался о работе арбитров.

"Юра, почему так толерантно? Скажи, что пи*арас судья оторвал голову нх*й, что ты, бл*дь, стесняешься? Что вы, бл*дь, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению Что вы рассказываете? Что вы рассказываете? Что эти, бл*дь, эксперты рассказывают?", - дал волю эмоциям президент Олимпика.

Он также обратил внимание на то, что по его мнению арбитры незаслуженно отменили взятие ворот Шахтера. На предложение журналистов присоединиться к интервью, Гельзин отреагировал по-своему.

"Чистый гол отменяется. Сука, для чего этот пи*арас итальянец находится у нас на*уй в стране, бл*дь? Меняйте, сука, их всех, бл*дь", - добавил Гельзин.

Отметим, что Олимпик в меньшинстве проиграл Шахтеру со счетом 0:1. а главный арбитр матча Юрий Иванов отменил гол в ворота "горняков", зафиксировав офсайд после просмотра видеоповтора.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

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Напомним, ранее известная украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о том, как подверглась в Сети атаке хейтеров.

Оскорбительные сообщения спортсменка начала получать после женской эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Меркушина на своей странице в Facebook опубликовала пост, где разместила скриншот с сообщением от одного из "фанатов".

новости Шахтера УПЛ Гельзин новости футбола новости спорта Олимпик
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