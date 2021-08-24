Украинец сенсационно вошел в список главных футбольных талантов вместе со звездами Барселоны и МЮ

Илья Забарный попал в мировой топ-20 самых перспективных молодых игроков / Униан

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный постепенно получает мировое признание. В своих 18 лет он сумел стать основным игроком не только "бело-синих", но и национальной сборной Украины по футболу.

Молодой защитник демонстрирует фантастический прогресс после своего дебюта на клубного уровне, что ни могла не отметить мировая футбольная общественность. Центр спортивных исследований CIES внес украинца в список 100 главных футбольных талантов мира.

Забарный расположился на 20-ой строчке. Лидером рейтинга выбрали хавбека Барселоны Педри, после него идут форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд и защитник лиссабонского Спортинга Нуно Мендеш. Отмечается, что CIES формировал список из футболистов в возрасте до 20 лет.

В прошлом сезоне 18-летний Забарный сыграл 36 матчей, записав в свой актив гол и результативную передачу. Также защитник полностью отыграл все 5 матчей сборной Украины на прошедшем Евро-2020, сформировав крепкую и перспективную связку с центрбеком "Шахтера" Николаем Матвиенко

Топ-20 самых перспективных молодых игроков / CIES

Ранее мы писали, что лидер сборной Украины Яремчук отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке. Корреспондент издания Спорт-Экспресс Максим Алланазаров рассказал, что Яремчук был готов общаться на камеру только на украинском языке.

Напомним, что ранее в этом месяце Бенфика подписала пятилетний контракт с 25-летним игроком сборной Украины Романом Яремчуком. В матче против московского Спартака (2:0) украинец вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги Самюэля Жиго.