Лидер сборной Украины Яремчук отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке

Корреспондент издания Спорт-Экспресс Максим Алланазаров рассказал, что Роман Яремчук был готов общаться на камеру только на украинском языке.
Форвард сборной Украины и португальской Бенфики Роман Яремчук после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского Спартака отказался записывать на камеру интервью на русском языке.
Корреспондент и заместитель главного редактора издания Спорт-Экспресс Максим Алланазаров анонсировал интервью с Яремчуком, но добавил в своем Telegram-канале, что видео с футболистом не будет. По его словам, на камеру Яремчук был готов общаться только на украинском языке.
"Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – отметил журналист.
При этом не на камеру Яремчук интервью все же дал.
Как известно, на прошлой неделе Бенфика подписала пятилетний контракт с 25-летним игроком сборной Украины Романом Яремчуком. В матче против московского Спартака (2:0) украинец вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги Самюэля Жиго.
Напомним, в середине июля звезды украинской футбольной сборной Виталий Миколенко и Роман Яремчук, будучи на отдыхе на одном из турецких курортов, угодили в скандал после фото с Бастой.
Языковой скандал со сборной Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Во время чемпионата Евро-2020 автор решающего гола в игре со Швецией Артем Довбик нарвался на критику из-за его общения на русском языке во время пресс-конференции.
- Писательница Лариса Ницой назвала Довбика "марсианином" и "московитом".
- Позже Ницой рассказала, что к ней якобы звонил герой матча нападающий Артем Довбик, которого она критиковала за использование русского языка.
- Но позже выяснилось, что она стала жертвой телефонного розыгрыша.