Лидер сборной Украины Яремчук отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке

Не на камеру Роман Яремчук все же пообщался с российским журналистом на понятном ему языке / twitter.com/slbenfica_en

Форвард сборной Украины и португальской Бенфики Роман Яремчук после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского Спартака отказался записывать на камеру интервью на русском языке.

Корреспондент и заместитель главного редактора издания Спорт-Экспресс Максим Алланазаров анонсировал интервью с Яремчуком, но добавил в своем Telegram-канале, что видео с футболистом не будет. По его словам, на камеру Яремчук был готов общаться только на украинском языке.

"Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – отметил журналист.

При этом не на камеру Яремчук интервью все же дал.

Как известно, на прошлой неделе Бенфика подписала пятилетний контракт с 25-летним игроком сборной Украины Романом Яремчуком. В матче против московского Спартака (2:0) украинец вышел на замену на 64-й минуте и принял участие во втором голе своей команды: после его удара мяч влетел в ворота от ноги Самюэля Жиго.

Напомним, в середине июля звезды украинской футбольной сборной Виталий Миколенко и Роман Яремчук, будучи на отдыхе на одном из турецких курортов, угодили в скандал после фото с Бастой.

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