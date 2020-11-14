Украинские гандболистки устроили жестокий махач прямо на площадке

Гандболистки херсонской Днепрянки / Facebook/dnepryankathebest

В Херсоне в рамках повторного матча 5-го тура женской гандбольной Суперлиги между местной Днепрянкой и николаевским Реалом произошла драка.

На видео, опубликованном на портале YouTube видно, что в драке принимали участие игроки и представители тренерских штабов команд.

Отметим, что события на площадке обострились во втором тайме при счете 27:24 в пользу Днепрянки.

Драка завязалась после того, как линейная херсонского клуба Каролина Савченко в ответ на фол со стороны разыгрывающей Реала Кристины Бабий, толкнула ее и бросила мяч в соперницу.

После этого представительницы обеих команд бросились выяснять отношениях с помощью физической силы. Обратим внимание, что арбитр поначалу попыталась разнять дерущихся, но потом схватилась за голову и ушла от места драки.

Поединок возобновился через четыре с половиной минуты и завершился победой Днепрянки со счетом 30:28. Хозяйки площадки взяли реванш у Реала за поражения в первом поединке (31:32).

Днепрянка идет на втором месте Суперлиги, Реал занимает третью позицию. Лидер первенства — львовская Галичанка.

Читайте такжеЛупили ногами и руками: на популярном украинском курорте произошла массовая драка

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ боец Bellator Сергей Харитонов получил побои после конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым.