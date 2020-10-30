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Усик - Чисора: когда и где смотреть главный бой года

30 октября 2020, 16:17

Украинский боец идет за своей 18-й победой в профессиональной карьере.

Александр Усик - Дерек Чисора - дуэль взглядов
Александр Усик - Дерек Чисора - дуэль взглядов / Главред

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) после долгого перерыва возвращается на ринг.

Он проведет бой против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Бой Усик – Чисора должен был пройти еще 23 мая, но был перенесен из-за коронавируса.

Поединок состоится 31 октября в Лондоне, на SSE Arena, которая способна вместить 13 тысяч человек. Организует поединок промоутерская компания Matchroom Boxing. Да - зрителей на этом бою скорее всего не будет.

Усик - Чисора - прогноз на бой

Чисора хорошо знаком украинским любителям бокса по бою против нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. Правда, та встреча состоялась почти 11 лет назад, а сам Чисора из молодого перспективного тяжеловеса превратился в неоднократно битого 36-летнего бойца, "едущего с ярмарки" – пик его карьеры давно прошел и рейтинг WBO, где украинец – первый, а англичанин – восьмой, более-менее наглядно отражают разницу в классе.

Усик на три года младше своего оппонента, он в великолепной форме и заслуженно занимает первые места в Pound for pound. А, кроме того, и боев в профессиональном боксе у него было в два раза меньше. В отличие от Чисоры он гораздо менее, как говорят боксеры, "траченый". Досрочно Чисора проигрывал три раза в своей карьере: Дэвиду Хэю, Тайсону Фьюри и Диллиану Уайту. По последним боям было видно, что Чисора не утратил своего мощного удара, зато сильно сбавил в скорости, что станет одним из ключевых факторов против легкого на ногах украинца.

Усик - Чисора: афиша поединка

Усик - Чисора - ставки

В общем, все говорит о том, что нам предстоит увидеть классически миссматч, когда один из соперников выглядит явно сильнее другого, по крайней мере, на бумаге. Поэтому неудивительно, что на бой Усик - Чисора ставки идут в пользу украинца.

Так, Париматч предлагает на победу Усика коэффициент всего 1.12, тогда как на победу Чисоры – 5.5. Иными словами, если вы поставите на украинца 100 гривен и он победит, назад вы получите всего 112 гривен.

Букмекерская контора Фаворит также скептично относится к перспективам британца: там его коэффициент еще меньше – 5.8. Правда, чуть меньше и на Усика – 1.15.

В Marathonbet коэффициент на победу украинца – 1,138, на Чисору – 8,10. В ничью не верит вообще никто: с каждой поставленной гривны в случае такого исхода вы можете заработать от 14 и выше.

С другой стороны, сейчас у Чисоры хорошая серия из трех побед подряд – он победил Сенада Гаши, нокаутировал Артура Шпильку и Дэвида Прайса. Кроме того, Чисора на 12 кг тяжелее своего оппонента, да и шанс "лаки-панча" тоже никто не отменял.

Прямая речь

Александр Усик: "Я очень скучал по боксу. Я упорно работал в своем тренировочном лагере, чтобы показать захватывающее шоу 31 октября. Я ожидаю, что бой с Дереком будет настоящим испытанием – он сильный, стойкий и выносливый. Он действительно большой парень, и он сильно бьет.

В первом тяжелом весе я достиг наивысших высот, стал абсолютным чемпионом. Теперь я иду по тому же пути, как тяж. На своем пути я должен проверить себя против тяжеловесов мирового уровня и Дерек стоит передо мной.

Многие люди говорят, что Дерек – чудовище, но в глубине души он добрый человек. Я не ожидаю увидеть в нем эту хорошую сторону. Я знаю, что он хочет меня сломить. Но я вода, ветер и огонь – все вместе. Дерек Чисора, я иду за тобой"

Дерек Чисора: "Усик, я был готов к тебе весь год. Это моя территория, и после такого тяжелого для всех года я собираюсь устроить британской публике вечеринку в честь Хэллоуина, которую они заслуживают, и наконец отомстить за своего мальчика Тони Белью. Я позабочусь о том, чтобы Усик, когда покинет ринг, понял, что участвовал в настоящей драке.

Он хочет заявить, что находится на вершине пищевой цепочки, но если он хочет этого, ему нужно боксировать с настоящим тяжеловесом. Это настоящий бой – этот парень швырнет в меня кухонную раковину.

Бой сам себя продает: Усик – хороший боец, его любят английские фанаты. Даже люди, которые не любят бокс, любят смотреть на него. В этом бою не будет ничего плохого, никакой ненависти, все дело в любви к спорту"

Усик - Чисора - когда бой и где смотреть

Дата боя - 31 октября. Начало поединка - в 23:00 по киевскому времени (00.00 по московскому).

Ответ на вопрос "Где смотреть бой Усик – Чисора?" сложнее – в этот раз бой не будет показывать ни один украинский или российский телеканал.

Любители бокса смогут увидеть встречу бойцов только на сервисе MEGOGO при условии поштучного приобретения контента. Причина в том, что медиасервис заключил контракт с компанией K2 Promotions Ukraine, и бои наших профессиональных боксеров, скорее всего, теперь будут показываться только там.

Хорошая новость в том, что трансляция будет стоить умеренные деньги - до 30 октября включительно вы сможете купить просмотр за 29 грн в HD-качестве. Стоит поспешить, поскольку в день ивента, 31 октября, цена возрастет за 49 грн.

Купить просмотр можно, перейдя по этой ссылке.

Кроме того, в прямом эфире поединок покажут спортивный спутниковый канал Sky Sports и стриминговый сервис DAZN.

Александр Усик бокс WBO Дерек Чисора
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