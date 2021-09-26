Усик расплакался, когда его объявили чемпионом (видео)

Усик победил Джошуа и не смог сдержать слез / скриншот

Александр Усик расплакался, когда его объявили победителем боя с Энтони Джошуа. Когда судья поднял его руку, украинский боксер не смог сдержать слез.

На стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне сегодня состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. На кону стояли пояса по версиям:

Всемирной боксерской организации (WBO),

Всемирной боксерской ассоциации (WBA),

Международной федерации бокса (IBF),

Международной боксерской организации (IBO).

Бой продлился все 12 раундов, и до последнего было не понятно, кто победил. Но в итоге по решению судей победу получил Александр Усик.