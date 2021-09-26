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Усик расплакался, когда его объявили чемпионом (видео)

26 сентября 2021, 01:27

Боксер не смог сдержать слез.

Усик победил Джошуа и не смог сдержать слез / скриншот

Александр Усик расплакался, когда его объявили победителем боя с Энтони Джошуа. Когда судья поднял его руку, украинский боксер не смог сдержать слез.

На стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне сегодня состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. На кону стояли пояса по версиям:

  • Всемирной боксерской организации (WBO),
  • Всемирной боксерской ассоциации (WBA),
  • Международной федерации бокса (IBF),
  • Международной боксерской организации (IBO).

Бой продлился все 12 раундов, и до последнего было не понятно, кто победил. Но в итоге по решению судей победу получил Александр Усик.

  • Джошуа – Усик
    Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters
  • Бой Джошуа – Усик
    Бой Джошуа – Усик Reuters

viber
Александр Усик
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