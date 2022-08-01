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В Англии болельщики на руках спустили мальчика с украинским флагом к футболисту Зинченко

1 августа 2022, 12:17

Украинский футболист Александр Зинченко подарил маленькому болельщику свою футболку.

Зинченко, мальчик с украинским флагом
Болельщики в Англии на руках спустили мальчика с украинским флагом к Зинченко / Коллаж фото скриншот, Reuters

В Англии после футбольного матча болельщики на руках спустили мальчика с украинским флагом вниз к известному украинскому футболисту Александру Зинченко. Это произошло после матча между лондонским "Арсенало" и испанской "Севильей". Очень милое видео уже разлетелось в соцсетях.

Известно, что Зинченко увидел мальчика на трибуне и сам обратился к болельщикам с просьбой помочь ребенку спуститься вниз. Они незамедлительно выполнили просьбу футболиста.

Александр подарил юному фанату свою футболку. Стоит отметить, что когда мальчика с флагом спускали вниз, другие болельщики "окутали" стадион аплодисментами.

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Ранее сообщалось, что Александр Зинченко стал самым титулованным легионером по количеству трофеев в Европе среди украинцев. Он получил кубок АПЛ, после чего он расплакался, окутал трофей флагом Украины и поднял его над собой, показывая болельщикам.

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