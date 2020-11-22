В РФ на чемпионате по скалолазанию зазвучал гимн Украины

Победителем стал украинец.
В Москве 28-летний украинец Даниил Болдырев завоевал "золото" чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине скорость.
Как сообщает Спортивный комитет Украины, украинский спортсмен показал время 5,69 секунды и опередил россиянина Льва Рудацкого — 5,74 с. Тройку замкнул Марцин Дзенских из Польши.
Чемпионат прошел на территории России, однако украинец решил не игнорировать соревнования.
Отметим, для Болдырева это первая победа на европейских соревнованиях. Ранее он завоевал три серебряные медали и одну "бронзу".
Напомним:
Известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика в мае добавили в базу проекта Миротворец.
Спортсменам создатели проекта вменяют: "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ".
Позже Василий Ломаченко разгневал сеть своим постом с призывом подписать петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.