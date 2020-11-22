В РФ на чемпионате по скалолазанию зазвучал гимн Украины

Даниил Болдырев / Фото: Instagram/danyil_boldyrev

В Москве 28-летний украинец Даниил Болдырев завоевал "золото" чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине скорость.

Как сообщает Спортивный комитет Украины, украинский спортсмен показал время 5,69 секунды и опередил россиянина Льва Рудацкого — 5,74 с. Тройку замкнул Марцин Дзенских из Польши.

Чемпионат прошел на территории России, однако украинец решил не игнорировать соревнования.

Отметим, для Болдырева это первая победа на европейских соревнованиях. Ранее он завоевал три серебряные медали и одну "бронзу".

/ Фото: Instagram/danyil_boldyrev

Напомним: