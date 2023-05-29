"Вы войну поддерживаете?": Арсенал Зинченко шокировал поздравлением российского футболиста

Футбольный клуб "Арсенал" в котором играет украинский футболист Александр Зинченко оскандалился странным поздравлением российского футболиста.
Сегодня россиянин Андрей Аршавин, экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин отмечает день рождения. "Арсенал" решил поздравить футболиста из страны-агрессора в своем официальном Twitter.
Также он опубликовал видео матча "Канониров" против "Ливерпуля" в 2009 году, когда Аршавин забил четыре гола.
"Желаем тебе чудесного дня, Андрей", — говорилось в поздравлении.
Украинские пользователи разгневались постом "Арсенала", напомнив, что в одном из интервью Аршавин признался, что в случае получения повестки отправится на войну.
"Желать чудесного дня человеку, который поддерживает войну и не против туда поехать убивать невинных людей. Хорошая работа, "Арсенал", "Желаем тебе чудесного дня, Андрей! Еще одного, в который ты молча наблюдаешь, как твоя террористическая страна бомбит украинских детей", "Вы войну поддерживаете?", —пишут разгневанные комментаторы.
Впоследствии твит "Арсенал" удалил.
Как ранее писали, бывший полузащитник Динамо и сборной России по футболу Сергей Гришин получил повестку из военкомата. Повестку 48-летний экс-спортсмен обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления Путиным частичной мобилизации.
"Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше", – цитирует Гришина Известия.
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