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"Вы войну поддерживаете?": Арсенал Зинченко шокировал поздравлением российского футболиста

Мария Тупик
29 мая 2023, 20:53 обновлено 29 мая, 21:00
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Украинские пользователи разгневались постом "Арсенала", напомнив, что Аршавин признался, что в случае получения повестки отправится на войну.
Аршавин в
Аршавин в "Арсенале" / Коллаж Главред, фото instagram/andrey.arshavin10, скриншот

Футбольный клуб "Арсенал" в котором играет украинский футболист Александр Зинченко оскандалился странным поздравлением российского футболиста.

Сегодня россиянин Андрей Аршавин, экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин отмечает день рождения. "Арсенал" решил поздравить футболиста из страны-агрессора в своем официальном Twitter.

Также он опубликовал видео матча "Канониров" против "Ливерпуля" в 2009 году, когда Аршавин забил четыре гола.

видео дня

"Желаем тебе чудесного дня, Андрей", — говорилось в поздравлении.

Аршавин в Арсенале
Аршавин в Арсенале / скриншот

Украинские пользователи разгневались постом "Арсенала", напомнив, что в одном из интервью Аршавин признался, что в случае получения повестки отправится на войну.

"Желать чудесного дня человеку, который поддерживает войну и не против туда поехать убивать невинных людей. Хорошая работа, "Арсенал", "Желаем тебе чудесного дня, Андрей! Еще одного, в который ты молча наблюдаешь, как твоя террористическая страна бомбит украинских детей", "Вы войну поддерживаете?", —пишут разгневанные комментаторы.

Аршавин
Аршавин

Впоследствии твит "Арсенал" удалил.

Как ранее писали, бывший полузащитник Динамо и сборной России по футболу Сергей Гришин получил повестку из военкомата. Повестку 48-летний экс-спортсмен обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления Путиным частичной мобилизации.

"Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше", – цитирует Гришина Известия.

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