Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смерть

Футболист Мурад Ламрабатте / скриншот

Известный футболист и бывший игрок нидерландского Витесса Мурад Ламрабатте отдыхал вместе с женой и двумя детьми на испанской Мальорке.

31-летний футболист в какой-то момент решил прыгнуть с 25-метровой скалы в море. Прыжок снимала на видео его супруга. Девушка сразу поняла, что все пошло не так, как планировалось, передает MV TV.

Она крикнула: "Боже мой!", когда Мурад упал об воду.

Мужчина уже не всплыл. Его тело искали с помощью катера и вертолета.

Медики установили, что 31-летний Ламрабатте утонул в бессознательном состоянии.

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