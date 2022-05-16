Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смерть

31-летний футболист во время отпуска с семьей прыгнул с высокой скалы в море.
Известный футболист и бывший игрок нидерландского Витесса Мурад Ламрабатте отдыхал вместе с женой и двумя детьми на испанской Мальорке.
31-летний футболист в какой-то момент решил прыгнуть с 25-метровой скалы в море. Прыжок снимала на видео его супруга. Девушка сразу поняла, что все пошло не так, как планировалось, передает MV TV.
Она крикнула: "Боже мой!", когда Мурад упал об воду.
Мужчина уже не всплыл. Его тело искали с помощью катера и вертолета.
Медики установили, что 31-летний Ламрабатте утонул в бессознательном состоянии.
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Автор: Маша Тупченко