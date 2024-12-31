Анна Сагайдачная впервые показала лицо новорожденной дочери

Звезда "Крепостной" поделилась трогательным кадром с сыном и доченькой.

https://glavred.info/starnews/anna-sagaydachnaya-vpervye-pokazala-lico-novorozhdennoy-docheri-10626539.html Ссылка скопирована

Анна Сагайдачная родила дочь - как выглядят дети Анны Сагайдачной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Вкратце:

В средине декабря Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой

В канун Нового года актриса показала лицо дочери

Через две с половиной недели после рождения дочери украинская актриса Анна Сагайдачная впервые решилась показать поклонникам свою крошку. Имя девочки артистка пока скрывает, но эйфория от появления в семье еще одного ребенка по-прежнему не покидает Сагайдачную.

В своем блоге в Instagram Анна показала два фото с разницей в пять лет. На первом она запечатлена с сыном Тимуром в младенчестве, на втором - с дочерью, которая появилась на свет в средине декабря.

видео дня

Теплые кадры из семейного архива актриса сопроводила словами своей матери. Она призналась, что поняла их в полной мере лишь сейчас, когда ее сердце переполнено любовью к сыну и дочери.

"Мама всегда говорила: "Ты никогда не поймешь, как сильно я тебя люблю, пока не станешь матерью". Теперь я понимаю. Действительно понимаю", - пишет Анна Сагайдачная.

Анна Сагайдачная родила дочь - как выглядят дети Анны Сагайдачной / instagram.com/annasagaidachnaya

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением. После долгого молчания артистка публично обратилась к единственному сыну.

Также украинская певица и ведущая Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем, которого она скрывала от публики. Фанаты предположили, что в отношениях звезды начались проблемы.

Читайте также:

Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред