Анна Сагайдачная впервые показала лицо новорожденной дочери

Вкратце:
- В средине декабря Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой
- В канун Нового года актриса показала лицо дочери
Через две с половиной недели после рождения дочери украинская актриса Анна Сагайдачная впервые решилась показать поклонникам свою крошку. Имя девочки артистка пока скрывает, но эйфория от появления в семье еще одного ребенка по-прежнему не покидает Сагайдачную.
В своем блоге в Instagram Анна показала два фото с разницей в пять лет. На первом она запечатлена с сыном Тимуром в младенчестве, на втором - с дочерью, которая появилась на свет в средине декабря.
Теплые кадры из семейного архива актриса сопроводила словами своей матери. Она призналась, что поняла их в полной мере лишь сейчас, когда ее сердце переполнено любовью к сыну и дочери.
"Мама всегда говорила: "Ты никогда не поймешь, как сильно я тебя люблю, пока не станешь матерью". Теперь я понимаю. Действительно понимаю", - пишет Анна Сагайдачная.
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Кто такая Анна Сагайдачная?
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
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