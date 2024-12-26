Арсен Мирзоян откровенно ответил, готов ли пойти на фронт

Что рассказал Арсен Мирзоян:
- Сколько он и Тоня Матвиенко тратят на нужды ВСУ
- Готов ли артист и сам пополнить ряды защитников
Украинский певец Арсен Мирзоян с началом полномасштабной войны практически полностью перевел свою карьеру на волонтерские рельсы - все свое свободное время он либо выступает для украинских защитников, либо ищет ресурсы для помощи им. "Мы с семьей, я и Тоня, в среднем аккумулируем и тратим на ВСУ миллион гривен в месяц. Это гонорары, благотворительные акции. У нас нет "банок". Мы часто сами выступаем организаторами благотворительных событий", - признается артист в интервью для РБК-Украина.
При этом он отмечает, что привык к мысли о том, что рано или поздно и сам он встанет на защиту Украины с оружием в руках. К этому же Мирзоян приучает жену - украинскую певицу Тоню Матвиенко: "Я просто ей говорю, что все там будем".
Впрочем, свою добровольную мобилизацию артист обсуждает и с военными, с которыми сотрудничает. Они отговаривают его от службы, но Мирзоян надеется, что если попадет в войско, то к "своим", с кем уже успел сдружиться за время полномасштабной войны.
"Часто говорю другу-военному: "Ищи мне должность". Он говорит: "Не чуди, иди занимайся машинами и так далее, ты же все равно здесь чаще, чем дома". Во-первых, надо знать с кем и куда (идти служить - прим. редактора). Хорошо идти к своим - с кем уже породнились за это время", - говорит Арсен Мирзоян.
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